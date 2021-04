Les tâches administratives sont pour vous une contrainte ? J'ai la solution !

Implantée dans le centre Alsace depuis 2016, je propose mes services de secrétariat dans vos locaux ou en télétravail. Parce que vous êtes artisan, commerçant, dirigeant de TPE-PME, et être à jour dans la gestion administrative est un atout pour mieux avancer. Secrétariat Avenue, c'est un large choix de prestations, pour professionnels et particuliers.

Vous avez plusieurs choix de prestations :

- en ponctuel (quelques heures/semaine)

- à la carte

- au forfait (en 1/2 journée ou journée complète/semaine)

et toujours sans embauche, donc sans charges salariales, pas d'engagement de durée !

J'interviens dans toute l'Alsace, mes clients actuels se situent entre Mulhouse et Strasbourg, pour certains je suis à la journée, pour d'autres à la 1/2 journée, pourquoi pas vous ?

Vous pouvez me contacter directement ici ou sur ma page "contact" de mon site internet Secrétariat Avenue.