Secretariat BN

Depuis plusieurs années j'entends parler de la difficulté des employeurs à embaucher du personnel dû au coût des charges mais aussi de l'ennui qu'ils ont à faire face aux absences des salariés (maladie, congés maternité...) c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de mettre mon expérience au profit de

ceux-ci afin de les aider à gagner du temps de l'argent et d'avoir moins d'inquiétude concernant la gestion de leurs tâches commerciales et administratives .

En effet je souhaite mettre mes multiples compétences à votre service pour tous types de tâches afin de vous soulager dans vos travaux de secrétariat et de faciliter votre quotidien.

Que vous soyez artisans, commerçants, employeurs TPE- PME-PMI, écrivains, étudiants, médecins,

juristes, particuliers, ou toutes autres entreprises, je vous accompagne dans vos tâches administratives pour vous permettre de vous recentrer dans votre coeur de métier, que ce soit pour une heure ou davantage, de manière ponctuelle ou récurrente.



Réactivité, organisation et rigueur sont les maîtres mots de ma personnalité.



Contactez moi pour évoquer vos envies et vos besoins