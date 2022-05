Secrétariat SGM

Présentation du département SGM





Il existe 12 départements de DUT « Science et Génie des Matériaux » sur le territoire national dont 2 en Ile de France. Le deuxième se trouve à Evry.



Notre département est le premier à proposer le DUT SGM en apprentissage depuis 2008.

De plus, nous avons le projet d’ici 2014, de créer une licence professionnelle en Production Industrielle avec un parcours « Design-Matériaux-Modélsiation » qui pourra aussi fonctionner en apprentissage. Un partenariat avec la licence professionnelle " Analyse matériaux" de l'université Paris Diderot, par alternance, devrait s'établir à l'horizon 2014 dans le cadre du PRES Sorbonne Paris Cité (SPC). Le niveau L sera ainsi, à court terme, totalement couvert dans le domaine des matériaux.



La principale motivation de l’ouverture en apprentissage découle de la forte demande de nos étudiants et de l’intérêt manifesté par les entreprises partenaires.



