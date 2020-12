Ségolène BOURG (D'ANTERROCHES)

/ PARCOURS de 2005 à AUJOURD'HUI



DIRECTION ARTISTIQUE, free lance



Conception et réalisation de logos, identités visuelles, plaquettes & mailing, magasine trimestriel. Création et déclinaison de décors de pack, de ski et de vélo. Recherches et élaboration de planches tendances, dossiers de presse et argumentaires, d'habillage façades/vitrines, d'opération évènement (campagne & objet publicitaire, cartons d'invitation, annonces presse, kakemonos, bâches, déco...), de lancement Nouvelle Collection et réouverture magasins, ainsi que de merchandising.







/ RÉFÉRENCES :



SPORT : Rossignol, Atomic, Intercycle.



COSMÉTIQUE : Le Chat, Jean-Louis David, Dessange, Diadermine, Daniel Hechter, Mennen, Narta, Lohas, L'Oréal, Pond's, Schwartskopf, Vivelle, Vademecum.



INSTITUTIONNEL : Savoie Mont-Blanc, le Puys de Dôme, la Région Rhône-Alpes, CMA (Chambres des Métiers et de l'Artisanat), Vichy Bellerive, Atelier Aldo Peaucelle, Arts & Patrimoine Conseil, Irisium, Forum Info Carrière, Emploi-E-Commerce, European Copper Institut, CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprise).



MÉDICAL : Abbott, Astra Zeneca, Bouchara-Recordati, Bristol Myers Squibb, Merck, Chaîne de l'Espoir, Daiichi Sankyo, Merck Lipha Santé, MSD-Chibret, Pfizer, Sanofi Aventis, Schering-Plough, Takeda.



DISTRIBUTION : Mondial Tissus, DefiMode, Casino, Auchan, Bineau Maison, Revol, Rivolier, SRCI (chaudronnerie industrielle et mécanique générale), Verney Carron, Starbucks, Orange, Renault, Habitat, Vache qui rit.







/ PARTENAIRES :



Bianca-Medica, Paris (75), agence d'édition & évènementiel médical - Crépuscule, Saint Ouen (93), agence d'édition & packaging cosmétique - DDB Nouveau Monde, Lyon (69), agence d'identité visuelle & design graphique - GN Partner, Saint Etienne (42), agence de marketing, communication & édition - Altavia Connexion, Saint Etienne (42), agence de marketing & communication - Archimage, Paris (75), studio d’architecture intérieure - DRAFT FCB, Clichy (92), agence de publicité - Devarrieux-Villaret, Paris (75), agence de publicité







Mes compétences :

Édition

Design

Communication

Adobe Illustrator

Publicité

Graphisme

Adobe Photoshop

Créativité