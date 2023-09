Créée en 1994, SEIMAF Groupe est un Bureau d’Etudes, d’Ingénierie et de Calculs. Depuis sa création, notre groupe connaît un développement continu qui s’appuie sur la fidélité et la confiance renouvelée de nos clients associées à une forte expertise technique et une totale implication de nos équipes.



Nous intervenons sur des prestations globales (depuis les phases avant-projet jusqu’à l’assistance à maîtrise d’œuvre) ou plus ciblées, pour de grands groupes industriels ou des PME implantées localement. Notre périmètre d’action couvre le secteur des Installations Générales (nucléaire, traitement de l’eau, oil & gaz, agroalimentaire …), l’Industrie Mécanique (automobile, aéronautique, spatial, industrie) et la Robotique industrielle.



Composées d’une centaine d’ingénieurs et de techniciens confirmés, nos équipes sont organisées autour de 3 entités : SEIMAF Ingénierie le Plessis Robinson, - SEIMAF Automobile Noisy le Grand -SEIMAF Saint Herblain - SEIMAF Engineering Bucarest en Roumanie. Ces équipes interviennent soit au sein de l’un de nos bureaux d’études soit sur plateau chez nos clients.



Nous avons un agrément en tant qu’organisme de formation et réalisons des formations sur les compétences «métiers» (installations, conception mécanique…) ou les outils CAO .



Mes compétences :

Etudes, faisabilité, avant-projet, IS

• Etudes mécaniques

• Process

• Numérisation de machines

• Calculs mécaniques, éléments finis

• Relevés sur site

- Etudes APS, APD, réalisation, revamping

• Etudes d’installation

• Notes de calculs

• Relevés sur sites

• Relevés laser

ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

INSTALLATION GENERALE

MECANIQUE GENERALE