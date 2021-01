MBS Management & Business Solutions a été créé en 2009.

Nous sommes une Société d’assistance technique spécialisée dans les secteurs d’activités suivants :

- Power Generation & Distribution

- Oil & Gas

Notre cœur de métier est la mise à disposition de consultants expérimentés sur les divers projets d’envergure de nos clients.

Notre force est d’intervenir tout au long du cycle du projet on shore ou offshore :

- Ingénierie

- Construction

- Commissioning

- Exploitation

- Maintenance

Fort en expérience avec les plus grands distributeurs du secteur d’énergie au monde, MBS Management & Business Solutions Gmbh est reconnue pour sa réactivité, compétence et professionnalisme lors de ses diverses missions. Nous intervenons dans le monde entier. Notre force principale est notamment la qualité de nos services et par l’excellence de nos propositions de consultants hautement recherchés.