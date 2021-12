Sekouba DOUMBIA (SEKOUBA DOUMBIA)

Je suis aide-magasinier dans une société de production d'or. En parallèle, j'apprends les métiers du numérique en autodidacte. En effet, je suis un passionné de l'informatique et j'ai de ce fait appris la programmation informatique avec notamment l'usage des langages tels que Python, PHP, JavaScript et le VBA d'Excel que j'utilise très souvent pour automatiser mes tâches au boulot. Je suis à la recherche d'opportunités pour approfondir mes connaissances en informatique et pourquoi pas faire carrière dans ce domaine qui m'a toujours fait rêver.