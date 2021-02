Selma BENABDALLAH - MAHDAD

Citoyenne Algérienne diplômée en finance, j'ai trouvé dans le secteur de la formation une providence et une inspiration positive qui a développé en moi le sens de la communication et du relationnel.

Discrète et avec une excellente capacité d'adaptation, d'écoute et d'organisation, j'ai appris à dépasser toute contrainte et à acquérir une riche expérience professionnelle, dans le profil du commercial et du médiateur (gestion des conflits).

Actuellement résidente à Lyon en France, je suis ouverte à tout échange : conseil, orientation pour la réalisation et la conception d'une éventuelle idée pédagogique.