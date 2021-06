Sen No Sen Performance - SEN SEN COACHING

SEN SEN COACHING est un cabinet de coaching et un centre de formation appartenant à la société SAS Sen no Sen Performance dirigée par Stéphane Groseil.



www.sensencoaching.com



Ce cabinet propose un accompagnement thérapeutique et pédagogique, personnalisé, intégratif et basé sur la méthodologie des approches systémiques, stratégiques et orientées "solution". La démarche de formation et de coaching permettent de faciliter l'ajustement du comportement à chaque situation ou condition.



Le coaching permet de prendre conscience des risques et des alternatives, de prendre du recul face à la complexité des situations et de découvrir ses capacités à agir mieux ou optimiser ses compétences individuelles comme collectives.



L'hypnothérapie est une pratique de l'hypnose à des fins thérapeutiques et pédagogiques afin de dépasser ses limitations intellectuelles et pour accroître ses potentiels vers le haut. L'hypnose est une démarche active, respectueuse, écologique et profondément humaine.



La sophrologie est une approche psychoéducative, psychocorporelle et thérapeutique qui permet de se relaxer et de mieux comprendre les émotions et les "mots/maux" du corps, à partir des phénomènes intérieurs, au même titre que le massage psychocorporel le fait à partir des phénomènes extérieurs.



La durée de chaque séance est d'environ une heure.