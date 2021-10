A l'issu d'une licence en droit-économie et gestion, j'obtiens un master en banque finance et assurance.

C'est finalement dans un master ingénieur d'affaires en alternance que je m'épanouis.

Je travaille au sein de "Datanumia" qui est une filiale d'EDF.



En parallèle je suis auteure avec à mon actif, deux romans publiés intitulés "Thérésa, ma vie, mon combat" et "Inaya".



N'hésitez pas à y jeter un cop d'oeil.