Création et Gestion de PME

Création, Gestion et Fidélisation de portefeuilles Clients/Fournisseurs

Elaborartion et Suivi Devis/Factures

Elaboration et Suivi Dossiers Appel d'offre BTP

Compabilité Clients / Fournisseurs

Autres travaux courants de la Comptabilité Générale en PME

Déclarations sociales périodiques

Gestion Recouvrement

Ressources Humaines

Anglais courant

Isacompta, IsaGI, Excel, Pack Ciel, Ethnos, Sphinx



Mes compétences :

Comptabilité