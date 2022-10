Agé de 20 ans. Etudiant en première année de BTS SIO (services informatique aux organisations) option SISR ( solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux), au lycée Voilaume.

J'ai de solides compétences organisationnelles et d'initiative et une forte attirance pour l'informatique.

Personne motivé, autonome, disciplinée, esprit d'équipe

Je suis à la recherche d'un stage de 4 semaines pour la validation de mon diplôme.