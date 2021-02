Séreivann YONG

Curieux et à la recherche de nouvelles compétences, après un stage de fin d'étude en 2007 au service R&D chez Sagem Com. dans le monde du multimédia, j'ai décidé de m'intéresser à un autre domaine de l'informatique, l'informatique de gestion.



J'ai donc travaillé durant 2 ans en tant qu'Ingénieur d'Etudes chez Accenture Technology Solutions dans le monde de l'ERP SAP et son langage de programmation ABAP.



Néanmoins, ma passion première étant le multimédia, je décide en 2009 de quitter le monde de l'informatique de gestion et de saisir l'opportunité du marché pour me lancer dans la création d'applications iOS (pour iPhone, iPad et iPodTouch) en tant qu'auto-entrepreneur à plein temps.



Après 18 mois riches en experiences et en enseignements en tant qu'éditeur d'applications iOS à plein temps, l'envie de m'enrichir du travail en équipe se fait sentir.



De mars 2011 à septembre 2012, je travaille donc au sein de la société Figaro Classifieds Media & Solutions (société du groupe Figaro), en CDI. Au sein du Lab', pôle R&D de la société, j'effectue un travaille d'expertise et de veille technologique sur les technologies mobiles et réseaux sociaux.

En parallèle, je continue mes activités d'éditeur d'applications iOS.



En décembre 2012, je pars à l'étranger pour un voyage d'une année.



Depuis janvier 2014, j'ai repris mon activité d'indépendant à plein temps.



Compétences :

Ingénieur mobile iOS

== > programmation : Objective-C, C/C++, C#

== > mobile : iOS

== > framework : Cocos2D, Cocos3D

== > environnement de travail : OSX

== > outils : Xcode, Unity, SourceTree, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Audacity, Office

== > langue : anglais courant (Toeic 905/990)



Contact :

- > e-mail : sereivann.yong@gmail.com

- > 06.66.23.17.89

- > lien Apple vers mes applications iOS : http://itunes.com/sereivannyong/



Mes compétences :

Cocoa

Game design

iOS

iPad

iPhone

Modélisation

Objective c

OSX

SWIFT