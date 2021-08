Serge BODE

Technicien de support informatique,

Aider, assister, dépanner et conseiller un utilisateur de matériel informatique est ma passion.

Dans cette optique j'ai déjà créer une entreprise mais se projet c'est arrêté trop tôt.



Depuis 2010 j'ai effectué divers mission:

- De déploiement, d'accompagnement utilisateur et support pour EDF dans le cadre de renouvèlement de leur parc informatique.

- De déploiement et d'accompagnement utilisateur pour RENAUD Batilly dans le cadre du renouvellement du parc informatique.

- De surveillance et support helpdesk du parc de GAB de la caisse d'épargne

- Actuellement, technicien de support informatique pour Saint-Gobain Technology service France en tant que technicien de proximité pour Saint-Gobain PAM.