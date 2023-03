Serge DELOHEN

Directeur de la formation interne pour IBM France

- Créer et manager une nouvelle structure de formation pour les collaborateurs internes

- Innover et délivrer des solutions de formation efficaces.

- Etre le premier maillon de la chaîne “Business” pour chaque entité

- Permettre le développement personnel et individuel et participer à l’amélioration du climat

- Créer de la valeur ajoutée pour la réussite du “Business” de chaque entité opérationnelle.

- Mettre en place un plan de marketing et de communication interne.



Manager une équipe de support des ordinateurs et serveurs « Réseaux ».

- Créer et manager une nouvelle équipe.

- Manager et ”coacher” une équipe globale de support

- Augmenter la présence en clientèle de ces spécialistes

- Améliorer la satisfaction Client sur la disponibilité de leurs “réseaux »





Manageur d’un projet Européen sur des contrats de services

Implémentation d’un nouveau contrat (Maintenance & Services)

- Manager une équipe multiculturelle.

- Organiser et implémenter un contrat Européen

- Définir, optimiser et coordonner une procédure Européenne.



Spécialiste IT

Dépanner et manager un “grand compte” client.

- Responsable technique pour les grands comptes « Banque » (CIC/Crédit Lyonnais/BNP)

- Spécialiste des matériels et logiciels “Réseaux”



Mes compétences :

Coach

Coaching

coaching opérationnel

Communication

Education

Formation

Innover

Leadership

Manager

Marketing