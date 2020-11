Serge DI MARTINO

De formation initiale juridique (licence en Droit privé à l'université de Perpignan)j'ai intégré le secteur bancaire en 1988 dans les Pyrénées Orientales.

Après un parcours bancaire de 20 ans au sein du Crédit Agricole Sud Méditerranée, Établissement dans lequel j'ai exercé différents métiers (conseiller commercial, gestionnaire de portefeuille client en recouvrement et contentieux, expert crédit professionnel et entreprise),j'ai créé mes propres activités, guidé par l'envie d'entreprendre.

Depuis environ 2006, j'exerce en libéral une activité de conseil & courtage en crédit professionnel et crédit immobilier (création, reprise entreprise, immobilier....) et sur le marché de l'immobilier (transaction immobilière, promotion rénovation et lotisseur)

Nous sommes installés en centre ville de Perpignan



