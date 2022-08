Serge GABRIELICH

Ancien sauteur à la perche (niveau national) au sein de l'école de perche du Racing Club de France, j'ai exercé la fonction de préparateur physique au RCF pendant 15 ans. En poste d'enseignant d'EPS à Nice au collège J-H Fabre de 1996 à 2017 actuellement à la retraite de l'éducation nationale, je travaille en tant que bénévole dans l'association Pitchak France Solidaire. Je développe le projet pitchak au profit de la lutte contre la faim dans le monde et pour lutter contre les problèmes d'obésité chez les jeunes.

Je propose des conférences sur le thème du sport et de la santé afin de partager mon expérience de l'entrainement de haut niveau.

Je propose des stages ou des interventions ponctuelles dans les entreprises pour sensibiliser les travailleurs à la condition physique et au respect des postures pour prévenir les douleurs dorsales.



Mes compétences :

Coaching