Serge GRANDCLEMENT

Marié, trois enfants

1982 cadre à la RATP (Paris) services techniques entrtien réseau électrique

1983 cadre chez JAUD (fabrication de moules à Oyonnax 01100) : installation des premières fraiseuses à commandes numériques et assistance des opérateurs à la programmation ; installation de la Cao et formation des opérateurs , mise en place des liaisons FAO- CN

1986 Responsable de la production de moules des trois unités de 160 personnes.

1990 Mise en place de la Qualité et de la norme ISO 9001.

1993 Cadre chez SECO : mise en place de la cao des liaisons fao-machines .

Responsables des devis de moule (neufs ou modifications)

Rachat de la société par la société Cogemoule en 1996

1998-1999: responsable CAO FAO chez Cogemoule (Bellignat 01100)

2000 -2004: responsable devis

2004 Rachat de SECO INDUSTRIE par MM PERNET Olivier et Franck

2004-2021 responsable devis

Retraite depuis juin 2021



Mes compétences :

Cao

Devis

Fao