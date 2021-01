Serge PICHONNIER

A l'issue d'études finances/comptabilité, je fais mes premières armes au sein de services comptables de diverses sociétés US.



J'ai alors l'opportunité de participer à des projets de mise en place d'ERP.

Très rapidement je vais ré-orienter ma carrière dans ce domaine d'activité.



A l'écoute active du marché du travail, je recherche un poste au sein d'un service informatique interne pour manager un projet ERP ou pour gèrer les systèmes financiers en place.

Egalement motivé pour intègrer une société de conseil, je souhaite avant tout intègrer une structure me permettant de valoriser mon expérience et développer mes compétences.



Mes compétences :

JD EDWARDS

PEOPLESOFT

ORACLE

ERP

Dynamicx ax