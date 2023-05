Serge Rodrigue est né dans une famille qui œuvre en télécommunications depuis les années 1930. Il a débuté sa carrière en 1985 et il a participé à divers projets de première nationale. Il a travaillé pour des entrepreneurs, des firmes d’ingénierie, des opérateurs, des distributeurs et des manufacturiers de fibres optiques.



Il possède une solide expérience en construction de réseaux, en gestion de personnel, en gestion de projets, en estimation, en contrôle de coûts ainsi qu'en développement des affaires. Il a construit des milliers de kilomètres de réseaux de fibres optiques et de cuivre. Il a formé des centaines d’épisseurs de câbles de cuivre, de fusionneurs de fibres optiques et de techniciens aux essais (OTDR). Il a, entre autres, créé le département d'épissage de câbles de cuivre et de fusion de fibres optiques de Transelec Common (Création de TCI Télécom) et il a participé au développement d'équipes de tirage et de monteurs de lignes de télécommunications. C’est un expert des réseaux de cuivre et de fibres optiques tant pour le déploiement de réseaux locaux (LAN), métropolitains (MAN), interurbains (WAN) que de réseaux de fibres à la maison (FTTH et FTTx) et de réseaux d’accès en cuivre. Il est sans contredit une référence dans l’industrie des télécommunications par fibre optique au Canada.



Il est chef d’entreprise et œuvre au sein de Fibre Zone. Fibre Zone est composée d’experts en infrastructures de télécommunications offrant des services conseils, de conception, d’ingénierie, de gestion de projets et de formation.



Serge Rodrigue est diplômé du Campus Notre-Dame-de-Foy, de l'Institut supérieur d'électronique et du NCTI - National Cable television Institute. Il est membre FOA, BICSI, Corning LinkUp, Corning Fiber IQ et CCITB.



Certifications:

- Certified Fiber to the Home Professional (CFHP), Fiber to the Home(FTTH) Council

- CFOS/I - Certified Fiber Optic Specialist - Instructor, FOA - Fiber Optic Association, Licence 2110462

- CFOS/T - Certified Fiber Optic Specialist - Testing and Maintenance, FOA - Fiber Optic Association, Licence 2110462

- CFOS/O - Certified Fiber Optic Specialist - Outside Plant, FOA - Fiber Optic Association, Licence 2110462

- CFOT - Certified Fiber Optic Technician, FOA - Fiber Optic Association, Licence 2110462

- Network Designer, Corning Cable Systems - LinkUp

- Fiber Optic Instrutor, Corning Cable Systems - FiberIq