Serge SERGE MASSAMBA (MASSAMBA)

SERGE MASSAMBA MA BANIAKINA,est spécialiste Wash( eau,hygiène et assainissement) a Médecins d'Afrique, l'UNICEF,Hydro conseil,ASF/PSI,ONG ACPRODHU, ONG ISJ,.Plus precisement dans les programmes Wash école et village assaini et Urgence Choléra .Avec mes 11 ans d’expérience dans ce domaine,je cherche a conscientiser,responsabiliser et persuader les communautés rurales pour qu'elle sache que l'eau et l'assainissement est un droit pour tous .Généralement,les populations rurales croupissent souvent dan la miséré. L'eau potable est souvent rare dans beaucoup des villages,les latrines sont presque inexistant et voir même l'assainissement aussi rare dans nos villages.Je travaillé dans plus de 832 villages et 254 écoles dans les provinces de l'Equateur, Bandundu et du Kongo central pour réduire les taux des maladies diarrhéiques surtout chez les enfant de 0 a 5 ans.Je sensibilise les 5 moments critiques de lavages des mains.Nous installons des points d'eau (source,puits,forage et pompe manuelle) dans les villages et écoles. Ma mission est grandiose et jusqu'aujourd'hui,nous n'avions pas encore atteint l’objectif.

Dans le programme Urgence Choléra,nous avions travaillé dans les provinces de Mai ndombe,Kwuilu,Kasai. Nous avions installés des points de chlorations,sensibiliser les communautés(école,églises,marchés,centre de santé,ports,bateaux) sur les mesures préventives du Choléra .Nous avions distribués des pures,aquatabs,seaux,bidons,lave mains...)



Mes compétences :

Bases de données village et ecole assaini

Eau,hygiene et assainissement

Programmes ecole et village assaini

construction des sources et points d'esu

Lutte contre le cholera

Suivi et evaluation de la distribution de masse de

Suivi et evaluation des projets

Techniques de chloration d'eau