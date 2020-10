Serge Tinland

Responsable Développement Commercial Aéronautique, ainsi que Responsable FSTD C525 ATO chez IFAERO CCINCA (Institut de Formation Aéronautique de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, www.ifaero.com) depuis novembre 2002 jusqu'au 05 octobre 2018, date de fermeture d'IFAERO ATO C525 CCI Nice Côte d'Azur suite à un repositionnement des activités de formations de la CCI Nice Côte d'Azur.



Mon travail consistait à définir, proposer et développer des activités de formations initiales et continues liées au monde de l'aérien destinées à une population d'étudiants, de personnes à la recherche d'un premier emploi ou dune reconversion professionnelle, ainsi qu'à des personnels déjà en poste au sein de sociétés liées à l'aéronautique ou d'une compagnie aérienne (personnels navigants ou au sol) désireux ou obligés de poursuivre un cycle de formation spécifique à leurs activités.



Une autre partie de mon activité consistait à étudier pour IFAERO CCI de nouveaux projets de formations aéronautiques, comme actuellement l'implantation d'un nouveau centre de formation aéronautique basé en région PACA, sur la plate-forme aéroportuaire de Cannes-Mandelieu (06-France), ayant comme objectif de répondre aux besoins en formations initiales et continues des pilotes professionnels de l'aviation d'affaires, en France, en Europe et le reste du monde.



IFAERO Flight Training Center, a ouvert ses portes début mars 2014 et fermé le 05 octobre 2018.