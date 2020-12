Serge VUILLOD

Au vu du dernier rapport du GIEC, j'ai décidé de me consacrer à la transition Economie Circulaire !



A ma connaissance, la seule démarche permettant de concilier la croissance économique de nos activités professionnelles et la décroissance de la consommation de nos ressources primaires et de nos "mises en déchet" et pollutions sous toutes leurs formes.



Je vais donc continuer d'accompagner les Entreprises souhaitant améliorer leur performance dans cet esprit, et je viens d'accepter de prendre la présidence de l'Association Var Economie Circulaire, qui se propose d'agir pour promouvoir ce concept.



Au sein de cette association, nous avons mis au point une démarche prospective "économie circulaire" permettant de trouver des gisements significatifs, et dans la première entreprise qui en a bénéficié, une entreprise unipersonnel réalisant un CA de l'ordre de 100 K€, nous avons trouvé pour plus de 30 K€ de gisements (réduction de dépenses et augmentation de CA). Tout ne pourra pas être empoché la 1ère année, ce ratio ne pourra peut-être pas se retrouver dans toutes les entreprises qui en bénéficieront, mais ce premier dossier illustre bien les gisements de cette démarche très innovante !



Cela vous interpelle ? N'hésitez pas à me contacter !



