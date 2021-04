Serge WEBER

J'anime depuis 1988 un groupe de recherche sur les architectures électroniques de traitement numérique du signal et des images.

Les problématiques portent sur les méthodologies de conception optimisant les performances de calcul, la consommation et les coûts. Les applications concernent aussi bien les capteurs "intelligents" que les systèmes multimédia.

De 2006 à 2012 j'ai dirigé le LIEN, équipe d’accueil de l'Université. En 2013 le LIEN a intégré l'institut Jean Lamour avec la création du nouveau département Nanomatériaux Electronique Et Vivant. Depuis j'anime des travaux de recherche dans le domaine du reconfigurable et des circuits de détection de défauts d'arcs électriques.



Quelques réalisations:

- Dispositif de détection de défauts d'arcs électriques dans les lignes d'alimentation alternatives ou continues application à la sécurité dans l'aéronautique et le spatial ou dans le domestique.

-architecture reconfigurable à base de FPGA pour le transcodage d'images comprimées au standard MPEG4 (H264) ou MPEG2.

- Système d'acquisition et de traitement d'image couleur avec conversion d'espace colorimétrique mixte analogique/numérique.

- capteur intelligent de déformation à jauges avec auto-calibration.

- système temps réel de mesure de gigues pour la télévision numérique

- Architectures reconfigurables et/ou adaptatives pour les réseaux sur puces.



J'enseigne l'électronique en Licence et en Master à l'Université de Lorraine. Responsable de la création du master "Systèmes Embarqués et Energie" en 2008. Lors de la création de l'Université de Lorraine le master a été refondu sous le nom de d'Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle (masterI2E2I). Il comporte toujours une spécialité électronique embarquée et microsystèmes.



Quelques publications :

Ouvrage : Granjon, Y.; Estibals, B. & Weber, S. « Electronique - Tout le cours en fiches 120 fiches de cours, QCM et exercices corrigé Dunod, 2015, 438 (EAN13 : 9782100722228)



Brevet "Procédé et circuit de détection d’arc électrique dans un circuit, et dispositif de commutation utilisant un tel circuit , J. ANDREA, P. SCHWEITZER, S. WEBER, E. TISSERAND, M. BOURNAT N° WO 2015114151 A1 publication : août 2015

Brevet "Dispositif de mesure de paramètres relatifs aux estampilles temporelles notamment présentes dans des flux et synthétiseurs de fréquence" C.MANNINO,H.RABAH,S.WEBER,C.TANOUGAST,Y.BERVILLER,A.MAHE 2007 WO2007/090858



“A Novel Framework for the Design of Adaptable Reconfigurable Partitions for the Placement of Variable-sized IP Cores” Marques, N., Rabah, H., Dabellani, E. and Weber, S. Embedded Systems Letters, IEEE, 2014, Vol. 6 issue 3 p. 45-48



Arc-Fault Detection By Frequency Analysis Of Current In A Continuous Aircraft Power Networks, Humbert, J.-B., Schweitzer P., Weber S. - 28th International Conference on Electric Contacts ICEC 2016 Edinburgh



"CuNoC: A dynamic scalable communication structure for dynamically reconfigurable FPGAs "S.JOVANOVIC,C.TANOUGAST,C.BOBDA,S.WEBER Microprocessors and Microsystems, vol 33 p24-36 2009



Mes compétences :

Projets Innovants

Télévision numérique

Electronique analogique et numérique

VHDL