Sergio RODRIGUES DE MORAIS (SERGIO RODRIGUES DE MORAIS)

Ma carrière dans le monde de l'informatique a commencé en 2006 lorsque j'ai pris le poste de Data Scientist sur un projet de recherche en Machine Learning développé en partenariat avec la société Plastic Omnium et le Pôle Européen de Plasturgie. Plus tard, en 2012, j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde complexe et passionnant de l'industrie du paiement lorsque j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur logiciel pour la division des paiements d'Amadeus. À cette époque, j'étais non seulement responsable de la conception, du développement, de la maintenance, de la supervision et de la configuration du logiciel de traitement des transactions de paiement, mais aussi très impliqué dans la gestion des incidents ainsi que la récupération des transactions de paiement en production. Ce dernier m'a permis d'être en communication directe fréquente avec des partenaires (banques acquéreuses, prestataires de paiement) et des clients (compagnies aériennes).



Fin 2017, j'ai assumé le rôle de manager de 2 équipes d'ingénierie (8 ingénieurs) responsables de la supervision et du recouvrement des transactions de paiement traitées par Amadeus Payment Platform pour le compte de plusieurs compagnies aériennes de haut niveau du monde entier (des dizaines de millions de euros étaient traités quotidiennement). Mon rôle de chef d'équipe nécessitait une communication constante avec les différentes parties prenantes (compagnies aériennes et banques acquéreuses) ainsi qu'avec les équipes internes (service client, supervision de la production, implémentation) afin de résoudre efficacement les incidents de paiement critiques en production ou de soutenir les processus d'intégration des clients. A cette époque, j'étais très impliquée dans la gestion de projets car l'une de mes 2 équipes d'ingénierie était dédiée au développement de projets innovants pour améliorer la supervision des processus de paiement.



Ma volonté d'apprendre et de m'améliorer continuellement m'a amené à relever de nouveaux défis dans ma carrière lorsque j'ai commencé à travailler fin 2019 en tant que manager de 2 équipes d'ingénierie (13 ingénieurs) pour une entreprise qui offre aux acquéreurs une solution de marketing numérique unique et innovante en marque blanche. Une partie de mes principales responsabilités en tant que manager de ces équipes comprend la gestion de projet et la communication avec les partenaires (banques acquéreurs), la conduite, la mesure et l'amélioration des processus de développement grâce à la promotion de la méthodologie agile. Je fais également partie du CoDir (comité de direction) de lentreprise.