Mes compétences :

JavaServer Faces

C++

Framework

jQuery

XML

SQL

PostgreSQL

Personal Home Page

Pascal

Oracle PL/SQL

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Foundation Classes

Microsoft Access

MVC

Linux

Jboss

Java 2 Enterprise Edition

Java

JBoss Seam

HTML

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Borland Turbo C++

AJAX