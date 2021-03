Servant SERVANT ERMES (ERMES)

L’œuvre de Servant Ermes apporterait la solution énergétique propre pour l’humanité de demain

Adieu pollution, recharges de batteries de portables, mobiles, vélos, voitures… A l’horizon 2050, se profile la production à l’infini d’une électricité propre. Avec le projet ERMES via www.art-quantique.com



Cette incroyable perspective n’a rien d’une fiction. C’est d’innovation dont il s’agit, d’une indispensable révolution technologique et sociétale au profit des générations futures.

Une énergie propre et illimitée qui serait rendue possible grâce aux idées d’un artiste, au soutien des médias et d’un industriel, et, dès 2017, aux travaux de chercheurs.

À la croisée de l’art et de la science, cette innovation majeure repose sur le mystère et la richesse du monde des particules.

Dans Théories quantiques en lumière, la toile maîtresse présentée dans l’exposition, chaque élément à un sens pour définir l’équation : un fond « diamant noir », deux couleurs fondamentales sur silice qui se croisent, et une fenêtre d’or illuminant des lettres blanches.



« Dans cette toile d’art conceptuel, le secret de l’Univers est matérialisé par cinq couleurs où se dévoile la richesse des particules qui pourrait être exploitée pour l’humanité de demain.

La connaissance de la matière noire éclairera l’humanité, mais le cas échéant pourrait l’éteindre. Cette double possibilité est très forte, un est prioritaire pour l’énergie propre.

Il faut agir vite. Pour cela, en mai dernier, avec le "projet Ermes," j’avais déjà sollicité 30 grands décideurs politiques français pour financer l’étude d’une pompe à électrons quantique©…

Aujourd’hui, par cette exposition, je clôture mes travaux sur la science et les offre à la recherche internationale afin que rapidement, un industriel visionnaire fabrique au bénéfice du monde entier ces générateurs électriques, sortes de piles inusables.

En tant qu’artiste, j’ai accompli mon travail de création, conjuguant intuitivité, imagination, connaissances et héritage d’une NDE (expérience de mort imminente).

Mes œuvres sont à la disposition d’institutions d’art, des sciences physiques et sociales ou de grands collectionneurs.»



L’auteur: Servant Ermes "artiste inclassable" par ses travaux innovants, travaille l'Art et la Science depuis les années 80. Dans le domaine artistique, il est l'initiateur de l'art sur carbone en 1985 et l'inventeur du courant d'Art Quantiste en 2003. Dans le domaine scientifique, il est le théoricien de deux particules élémentaires hypothétiques clefs de la compréhension et de l'évolution du monde; l'une est dédiée au mouvement pour la physique et l'autre à la mémoire pour l’information au vivant. Il conçoit le projet « Ermès » avec la théorie© d’une «pompe à électrons quantiques» permettant d'offrir de l'électricité propre à l'infini.

Clôture ses travaux tant artistiques que scientifiques dans le livre Quantique Art « L’art d’un enjeu sociétal ». Un ouvrage incontournable pour comprendre le parcours de l'artiste en tant que sculpteur (sur carbone et sable), peintre quantiste et théoricien sur les origines des particules, de l’Univers, des "trous noirs", du vivant.





contact via: htp://www.art-quantique.com





Galerie Art Quantique à Bordeaux sur RDV

Boutiques Drouot cotation et enchères sur Artprice



