Service Ressources Humaines COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON

Issue de la fusion de trois intercommunalités en janvier 2015, la Communauté de Communes du Pays de Craon, située dans le grand ouest, à 37 minutes de Laval, 1h20 de Rennes et 1h45 de Nantes, regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. La Communauté de Communes du Pays de Craon entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, dynamique et riche de nouveaux équipements sportifs, culturels, économiques : Centre Aquatique, Médiathèque, Micro-crèche. Le Pays de Craon est un lieu de vie possédant de nombreux atouts.