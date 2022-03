Leader mondial du Petit Equipement Domestique (Petit Electroménager et Articles Culinaires), le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang, commercialisées à travers une distribution multi format. Quelque 250 millions de produits sont vendus par an.



Plus de 300 collaborateurs issus de la filiale française mettent tout en oeuvre chaque jour pour satisfaire au mieux les besoins de leurs clients et de leurs consommateurs.



Le service BtoB du Groupe SEB France met à votre disposition une équipe dédiée pour le montage d'opérations liées au cadeaux d'affaires.



Experts dans ce domaine, nous vous aidons à mettre en place des opérations de :



- FIDELISATION : pour fidéliser vos clients par un système de cadeaux à points.

- STIMULATION : pour motiver vos partenaires et les récompenser.

- COMITE D'ENTREPRISE : pour offrir des cadeaux de fin d’année à vos collaborateurs et clients.

- PROMOTION DES VENTES : pour favoriser l’achat de vos produits par votre clientèle.



Nous restons à votre disposition pour tous renseignements à l'adresse suivante :

servicebtob@groupeseb.com