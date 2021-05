Séverine AGNES

Dynamique et bienveillante, j'ai le sens de l'organisation et de la rigueur. J ai pour objectif de transmettre, et partager mes expériences professionnelles. J’ai pour projet de m’investir auprès de personne en difficulté ou en situation d’handicap.



Mon expérience en tant que monitrice d’équitation au sein d’une structure d’accueil avec hébergement m’a permis d’acquérir des compétences : accueil et accompagnement individuel et de groupes, mise en place de projets éducatifs, pédagogiques et animations (ateliers, veillées, gestion de vie quotidienne).



J’ai pu développer mon sens de d’écoute, de l’observation, d’analyse et de synthèse. La rencontre avec d’autres acteurs d’éducation m a donné des connaissances en matière de psychologie de l’enfant et de technique éducative et m’a appris à instaurer des liens.



De plus, ma précédente fonction directrice de centre équestre et de formatrice BAFA et BPJEPS m’a permis de coordonner des équipes, mener des réunions, faire des bilans et des évaluations. Pour ces missions j’ai utilisé les logiciels bureautiques courants : Word, Excel, Power Point et communiqué par Internet.



J’ai validé mon diplôme d’éducatrice spécialisée en Décembre 2012 . J’ai eu une première expérience au sein du centre départemental de l’enfance de DRAGUIGNAN sur le groupe des 4 à 12 ans où j’ai pu participer au différentes tâches d’un éducateur : accompagnement scolaire et extrascolaire, participation à une réunion MDPH et différentes tâches administratives.



Mes compétences :

Organiser

Rigoureuse

Communiquante