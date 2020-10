Severine BARDE

Bienvenue sur mon profil !



De formation Bac + 2 et forte d'une solide expérience professionnelle d'assistante au sein de divers secteurs d'activités, j'ai ainsi pu développer ma polyvalence aussi bien dans le domaine de la gestion administrative et commerciale que dans les ressources humaines.

De plus, mes qualités relationnelles et ma faculté d'adaptation me permettent d'être rapidement opérationnelle dans ce métier que j'aime.



Mes compétences :

Droit du travail

Formation

Aisance relationelle et rédactionnelle

Suivi commercial et administratif

Marketing produit

Bureautique