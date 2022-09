Séverine BOURLIER

Conseil en strategie d'entreprise et organisation - Creation, developpement, restructuration, management de transition - Consultant communication et Social media - Conseil en Gestion de carriere (BC,VAE,CREA)





De formation juridique, j ai tour à tour exerce les metiers de juriste, conseiller en creation et gestion d entreprises, Directrice generale d'une Chambre Economique Multiprofessionnelle (Creation de l ensemble des services de cette chambre consulaire territoriale - guichet unique des entreprises), Secretaire generale d une organisation artisanale nationale, ou encore Directrice des Services d'un etablissement public administratif national (management de transition).



Et plus recemment, la creation de la Societe #LesAmbassadeursFR.



Toutes ces missions ont pour points communs : des difficultes de mise en oeuvre, d organisation ou de restructuration, la necessite d apporter un regard ou une approche différent(e) pour proposer une (des) solution(s) adaptee(s), et accompagner à sa (leur) mise en oeuvre.





#LesAmbassadeursFR repond à cette devise en proposant les services d experts venant du monde de l'entreprise, des organisations professionnelles et administrations publiques.



Nos prestations :



* Conseil en strategie & organisation.



* Accompagnement projets de creation, developpement ou restructuration de toute organisation publique ou privee.



* Formation à la creation/reprise d'entreprise.



* Conseil en communication, online [developpement sites Web et reseaux sociaux] et offline [newsletter ...].



* Accompagnement gestion de carriere [Bilan de compétences & VAE].





#LesAmbassadeursFR c'est aussi une application qui facilite l'usage des reseaux sociaux : Redaction et programmation des publications - Partage automatique sur ses reseaux sociaux - Gestion de sa communaute avec la possibilite de partager simultanement sur les reseaux sociaux d'une communaute engagee autour des memes interets et valeurs