Severine CARAYOL

Avec une expérience confirmée dans le domaine bancaire et financier, ainsi que l'obtention cette année de la Licence Professionnelle Banque, obtenue avec la mention « Assez bien », j'exprime aujourd'hui le désir de donner un nouvel essor à ma carrière en intégrant un groupe de grande renommée. Dans ce contexte, je souhaite vous soumettre ma candidature en qualité de chargée de clientèles professionnels ou agricole.



Forte de mon parcours, de par sa richesse et sa diversité, je possède l'ensemble des compétences requises pour exercer ces fonctions. Dotée d'une force de persuasion certaine, d'une grande autonomie et d'un excellent sens relationnel, je suis convaincue que vous saurez apprécier ma personnalité et mon savoir-faire.



Mes compétences :

Management commercial

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Gestion de portefeuille

Développement commercial

Management

Animation commerciale

budgets