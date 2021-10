Séverine DEVIS

16 ans d'expériences en ADV Service client / Management / Achat / Marketing direct opérationnel / Planification Stratégique / Gestion de projet / Logistique dans des entreprises françaises et internationales.



Passionnée par les sports outdoor, je recherche un nouveau challenge à relever dans la région d'Annecy et ses alentours.



J'aime le travail en équipe.



Rigoureuse et méthodique, je sais gérer les priorités. Mon excellent relationnel me permet de coordonner différents intervenants en interne et en externe, pour mener à bien en simultané plusieurs projets et contribuer à la satisfaction client et à l'amélioration continue produit et process. J'aime également accompagner et développer les compétences de mes collaborateurs.





Disponibilité : immédiate