Séverine DUPUY BUSSON

AVOCAT EN DROIT PENAL AU BARREAU DE PARIS / DOCTEUR EN DROIT



Docteur en droit et avocat en droit pénal, mon activité est à la fois une activité contentieuse et de conseil.

J'assiste victimes et prévenus, majeurs comme mineurs, devant les tribunaux de police et tribunaux correctionnels (vols, stupéfiants, dégradations, agressions...) ainsi qu'en Cour d'Assises. J'interviens en garde à vue. J'assiste les détenus passant en commission de discipline, ceux souhaitant obtenir un aménagement de peine. Je suis aux côtés de mes clients devant le Juge d'application des peines (JAP).



Mes compétences :

Droit

Droit pénal

GAV