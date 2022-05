Séverine ETARD (JOACHIM)

Le Permis Informatique, ESN créée en 1989, compte aujourd'hui 300 collaborateurs répartis en Ile de France et en Normandie.



Les sociétés du groupe Permis Informatique mettent à votre disposition des professionnels spécialisés en infrastructure système, réalisent vos études, accompagnent vos projets et rendent réelles vos ambitions digitales.



Nous cherchons toute l'année à intégrer au sein de nos équipes des collaborateurs sérieux, motivés et qui sauront apporter leurs compétences au service de nos clients !



Techniciens support, ingénieurs systèmes et poste de travail, experts SCCM, delivery managers... Rejoignez nos équipes et rencontrez nos chargés de recrutement et managers opérationnels :)



Envoyez vos CV à drh@le-pi.com (référence à préciser en titre : LK).



https://www.le-pi.com/



