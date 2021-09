Séverine FUSTEC (AUFFRET)

Actuellement Assistante/Gestionnaire du Support Exploitation Informatique, voici diverses compétences acquises lors de mon expérience professionnelle au sein d'une équipe IT :



=> Pilotage de projet mobiles et multifonctions

=> Animation d'équipe

=> Analyse des Indicateurs de Performance

=> Gestion de dossiers administratifs

=> Elaboration et suivi budgétaire



Dynamique, entreprenante et professionnelle, je suis en charges de plusieurs missions administratives et dispense ainsi mon équipe de toute cette activité souvent considérée comme chronophage !