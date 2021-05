Séverine MAILLOT

Bonjour à tous,



Après quelques années en tant que Responsable Qualité, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat en tant que consultante QSE.



Mon métier ? Apporter de l'organisation, de la performance et donc de l'efficacité. Car au delà d'un administratif rigoureux, mon souhait est de vous aider à optimiser vos processus et de mettre la main sur les goulots d'étranglement qui vous empêchent d'obtenir encore plus!



Alors vous souhaitez des conseils ? un accompagnement ou un audit ? c'est avec plaisir que je vous répondrais