Séverine OBIN (SÉVERINE OBIN)

COMPETENCES



Gère lagenda, organise et planifie les Rendez-vous du dirigeant de la société

Organise les déplacements du dirigeant

Orchestre le planning des occupations bureaux des consultants

Alerte le gérant de tout dysfonctionnement et sait donner son avis sur les choix stratégiques de lentreprise

Sait se rendre disponible selon la charge de travail

Collabore avec discrétion et diffuse une bonne image de la société



ASSISTANTE ADMINISTRATIVE



Accueille les clients, commerciaux et entrepreneurs

Développe la prospection auprès des clients

Gère les appels téléphoniques et les mails

Rédige et mets en forme les appels doffres, après préconisation du dirigeant

Rédige les restitutions des bilans de compétences.

Optimise les achats et le suivi des stocks de lintendance

Est en charge du courrier, de la facturation et des relances

Assure le lien entre lexpert-comptable, la banque et la société

Est en charge du bilan pédagogique et financier de la société (partie pédagogique)

Anime le réseau social de la société (facebook)