Séverine ROEDER

Spécialisée dans l’élaboration de stratégies éditoriales et la production de contenus sur des canaux de communication print et web, je dispose d’excellentes capacités rédactionnelles en anglais et en français. Résolument centrée sur l’expérience client et la performance, je serais ravie de mettre mes compétences techniques et mes connaissances du milieu digital à votre service.



Mes principaux domaines de compétences :

• Marketing stratégique (gestion de projets : branding, communication RH et marque employeur).

• Copywriting (positionnement de la marque, rédaction de contenus éditoriaux et web, référencement).

• Marketing opérationnel (newsletter, site internet, événements, espaces publicitaires, réseaux sociaux).

• Études de marché (analyse de l'environnement, création d'enquêtes clients / consommateurs).



Mes compétences :

SEM

Wordpress

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

SEO

Google analytics

CSS

SendinBlue

HTML

Médias sociaux

Prezi

Mailchimp

Adobe Premiere Pro

Adobe InDesign

Survey Monkey

Typo3