Seydina Limamou KA

Titulaire d’un Diplôme Supérieur de Gestion (DSG) à l’Institut Supérieur de Management (ISM), spécialement dans une option internationale où 50% des cours se font en anglais, j’ai pu recevoir durant ma formation une connaissance polyvalente et bilingue.

Ma formation en management m’a permise d’avoir une bonne connaissance de l’environnement des affaires, mais aussi de développer en moi des aptitudes comme la créativité, le dynamisme, l’esprit d’équipe, le sens de la responsabilité, tout en étant efficace.

Aussi,j'ai pu avoir une bonne expérience professionnelle en distribution et en marketing d'un point de vue global, à travers Nestlé Sénégal et La SOSEDIS. C'est ce qui me permet, aujourd'hui, d'être apte à apporter une bonne contribution sur l'évolution de plusieurs types d'entreprises de biens et/ou de services.