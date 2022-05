Seydina Omar SARR

Je suis Chef de Division Administration rh et Paie .J'exerce une veille sur l'ensemble des obligations liées à la gestion administrative du personnel,la paie , les obligations légales.Je veille au respect du code du travail et du règlement intérieur.J'assure les relations avec les organismes sociaux: caisse de sécurité sociale, institution de prévoyance retraite.Je prépare tous les documents réglementaires liés à la gestion du pesonnel: établir les contrats de travail, avenants,soldes de tout compte.Je tiens à jour les dossiers administratifs de chaque salarié.Je gére la paie et établis les déclarations sociales et fiscales.J'élabore l'ensemble des tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel: masse salariale,congés.Je participe à l'élaboration du bilan social