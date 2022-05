Seydina Oumar COULIBALY

Je suis ingénieur de génie civil, spécialiste en Ouvrages d’art et infrastructures à l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran (Algérie). Je possède 5 années d’expérience dans les études des ouvrages de génie civil. Mes domaines d’intervention les plus courants sont entre autre : les ouvrages d’art, les routes, les pistes rurales, la géotechnique et l’assainissement. Par ailleurs, je mène des prestations d’études de bâtiments, charpentes métalliques et ouvrages de retenu (barrages et réservoirs).