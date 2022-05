Seydou Baba TOURE

De nationalité sénégalaise, titulaire d'un Master 2 en Conception et Gestion de Projets Numériques Territoriaux, d'un Master 2 en management de projets de Développement, d'un Diplôme Universitaire de Communicateur Multimédia ainsi d'autres certificats et attestions.

Nous intervenons dans les domaines ci-dessous :

** Conception et gestion de projets numériques

** Suivi-Évaluation de projets

** Web développement

** Administration de réseaux

** Mise en place de système d'information

** Formation et plaidoirie



Mes compétences :

Formation

Système d'information

Réseaux et sécurité

Web developpement

Suivi et evaluation de projets

Management de projets