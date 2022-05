Seydou BELEM

Ingénieur Qualité Sécurité Environnement (Master Professionnel Management Qualité Sécurité Environnement à l'IGEDD)

Ingénieur des travaux en Mines et carrière (Bachelor Technologique Mines et Carrières au 2iE)



Mes compétences :

 Méthodes de prospection : Dessin, SIG, Topograph

 Méthodes d’exploitation : Exploitation à ciel ou

 Génie civil : mécanique des sols, calcul de st

 Traitement de minerais

 Géotechnique : Mécanique des sols, Mécanique de

 Hydrologie et Hydrogéologie

Management de l'Environnement

Management de système de management de la qualité

Management de système de Santé Sécurité au Travail