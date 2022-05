Seydou BEYE

Ingénieur génie civil de formation, j’ai mis à profit mes compétences dans la conduite de projets à forte valeur ajoutée pendant 6 ans.



A présent, j’assure la direction technique de TRIANON HOMES INTERNATIONAL, créateur d’immobilier en Afrique. Notre objectif : Construire des logements adaptés et accessibles au plus grand nombre.



Je me décris comme une personne qui a le sens des responsabilités et qui aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Gestion de centre de profits

Management de projet, management d’équipe

Développement commercial et suivi clientèle

Maitrise d’œuvre d’exécution

Assistance à la maitrise d’ouvrage

Gestion de projet