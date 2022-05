Seydou DEMBELE

Je suis Dembélé Seydou Sambou. J'ai 28 ans. Je suis né à Bamako-Mali. J'habite Darsalam-Bamako. Je suis juriste de formation et spécialiste en gouvernance locale et développement durable à l'UGB de Saint-Louis au Sénégal. Actuellement, je suis stagiaire à l'Agence de l'Environnement et du développement durable (AEDD).



Mes compétences :

Responsable des projets territoriaux

Gestion de projet

Coordination de projets

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Environnement

Développement durable