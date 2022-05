Seydou DIABATE

Entrepreneur Social, PCA de la Société de Communication et d'Aménagement de droit Ivoirien et membre de la société civile, je partage toute action visant à réduire le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire.

Initiateur d'un programme d'Alphabétisation du genre dans le District Autonome d'Abidjan avec plus de 1500 auditrices formées à terme en collaboration avec le Service Autonome de l'Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle de Ministère de l’Éducation Nationale.

Initiateur d'un programme d'encouragement à l'apprentissage des métiers de l'artisanat des jeunes défavorisés à Adjamé.

Initiateur de la création de la Mutuelle d'Entraide et de Commerce à Williamsville dans le District d'Abidjan

Initiateur de la campagne de sensibilisation sur l'épargne et l'emprunt productif en milieu urbain dans la commune d'Adjamé à Abidjan.