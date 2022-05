Seydou DIABRI

Je suis Agronome, Ingénieur de Recherche et spécialisé en planification stratégique et spatiale

Je suis en service actuellement à la Direction Générale de l'Economie et de la Planification (DGEP) où je m'occupe du suivi évaluation :

- des projets et programmes de développement

- de la mise en œuvre des politiques sectorielles

Je suis marié et père de 2 enfants



Mes compétences :

 Appui à l’élaboration de politiques sectorielles

 Appui à l’amélioration et diversification de la

 Formulation et suivi de la mise en œuvre des pro

 Appui à l’élaboration des schémas d’aménagement

 Conception et mise en œuvre de fermes agro-sylvo

 Suivi et évaluation des projets et programmes de

 Renforcement des capacités (genre, encadrement s