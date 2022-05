Titulaire d'un DEA d'Ecologie Tropicale, option Animale, j'ai une grande expérience de terrain en gestion participative des ressources naturelles et en suivi écologique.

Actuellement Chargé des opérations à la Fondation pour les Parcs et réserves de Côte d'Ivoire, je fais le suivi et l'évaluation des activités financées dans ces aires protégées.